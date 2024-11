Final list of General Election candidates confirmed, as candidacy deadline passes

The final lineup of candidates running in the Wexford and North-Wexford South-Wicklow constituencies has been declared, following the closing of the nomination deadline for General Election 2024.

A total of 15 candidates will battle it out in Wexford’s new 4-seater constituency.

WEXFORD

FINE GAEL: Bridin Murphy & Cathal Byrne.

FIANNA FÁIL: James Browne & Michelle O’Neill.

GREEN PARTY/COMHAONTAS GLAS: Peadar McDonald.

SINN FÉIN: Johnny Mythen.

THE LABOUR PARTY: George Lawlor.

AONTÚ: Jim Codd.

INDEPENDENTS 4 CHANGE: Mick Wallace.

PEOPLE BEFORE PROFIT – SOLIDARITY: Martina Stafford.

THE IRISH PEOPLE: Stephen Power.

THE NATIONAL PARTY – AN PÁIRTÍ NÁISIÚNTA: Jason Stafford.

NON-PARTY: Verona Murphy.

NON-PARTY: Michael Sheehan.

NON-PARTY: Jackser Owens.

NORTH-WEXFORD & SOUTH-WICKLOW

FINE GAEL: Brian Brennan.

FIANNA FÁIL: Malcolm Byrne & Pat Kennedy.

GREEN PARTY/COMHAONTAS GLAS: Ann Walsh.

SINN FÉIN: Fionntán Ó’ Súilleabháin.

PEOPLE BEFORE PROFIT – SOLIDARITY: Aislinn O’Keeffe.

AONTÚ: Sinéad Boland.

INDEPENDENT IRELAND: Frances Lawlor.

NON-PARTY: Peir Leonard.

NON-PARTY: Ilsa-Maria Nolan.

